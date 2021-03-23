В Украине за последние сутки от коронавируса умерли 333 человека. Это новый антирекорд с начала пандемии.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
По его словам, впервые в Украине за сутки зафиксировали более 300 смертей от коронавируса.
Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 30 431 человек.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 23 марта, в стране подтвердили 1 565 732 случая болезни.
По сравнению с предыдущим днем на территории государства резко ухудшилась эпидситуация, за сутки — 11 476 новых больных, среди них — 606 детей.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: Максим Степанов