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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от Covid-19 за сутки

В Украине за последние сутки от коронавируса умерли 333 человека. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Максим Степанов

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, впервые в Украине за сутки зафиксировали более 300 смертей от коронавируса.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 30 431 человек.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 23 марта, в стране подтвердили 1 565 732 случая болезни.

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По сравнению с предыдущим днем ​​на территории государства резко ухудшилась эпидситуация, за сутки — 11 476 новых больных, среди них — 606 детей.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Максим Степанов

Фото: УНИАН

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