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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Вхождение Украины в Шенгенскую зону сейчас не на повестке дня — Стефанишина

Вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону сейчас не на повестке дня. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Она отметила, что сегодня важнее говорить о присоединении Украины к Европейскому Союзу.

— Прежде всего мы говорим о присоединении Украины к Европейскому Союзу. Думаю, что сегодня этот вопрос (вхождения Украины в Шенгенскую зону, — Ред.) не на повестке дня, — сообщила Стефанишина во время онлайн-брифинга.

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Кроме того, по словам Ольги Стефанишиной, сегодня украинцы имеют достаточно преимуществ в рамках безвиза, насколько это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Что такое Шенгенская зона

Шенгенская зона — это самая большая зона свободных путешествий в мире, в состав которой сейчас входят 22 страны ЕС и четыре ассоциированные страны, которые не являются членами Европейского Союза (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

Все эти 26 стран отказались от контроля на внутренних границах, поэтому их граждане могут передвигаться в пределах Шенгенской зоны свободно.

Фото: Depositphotos

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