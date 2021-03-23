Как нарушают карантин в красных зонах и к чему это может привести

Сейчас в красной зоне карантина находятся семь областей и город Киев. Решение о введении жестких ограничений много где принимала местная власть, чтобы предотвратить ухудшение эпидемической ситуации.

Однако многие выступают против жестких ограничений. В нескольких городах Украины предприниматели выходили на протесты, поскольку не понимают, как должны пережить новую волну ограничений.

Конечно, нежелание граждан и бизнеса придерживаться ограничений приведет к тому, что будут фиксировать все больше и больше нарушений.

Факты ICTV рассказывают, какие нарушения фиксируют в красных зонах и представляют ли они угрозу.

Красные зоны и нарушения

По состоянию на 23 марта в красной зоне карантина находятся:

Киевская область;

Одесская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Сумская область;

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область;

город Киев.

Под угрозой попасть в красную зону находятся еще 16 областей. Фактически эпидемиологическая ситуация в Украине как минимум сложная. Поэтому всем нужно соблюдать ограничения, которые установили в их городе или регионе.

Однако если в Европе были случаи, когда власти приходилось вводить жесткие методы контроля, то что уж можно говорить об Украине. Правила нарушают во всех странах.

Например, в США некоторые люди сознательно отказывались носить маски, даже несмотря на то, что больницы были переполнены пациентами с Covid-19, ведь это якобы нарушало их права.

Во многих областях Украины ограничения красной зоны начали действовать лишь недавно, поэтому много где еще не фиксируют значительного количества нарушений.

В Украине одним из рекордсменов по установленным нарушениям является Черновицкая область, которая одной из первых попала в красную зону. 10 марта один из магазинов Черновцов рекордно оштрафовали за нарушение масочного режима.

Его не придерживались ни персонал, ни посетители магазина, за что им назначили штраф, максимальный размер которого колеблется в пределах 3,4-5,1 тыс. грн.

А 19 марта в Черновцах обнаружили спортзал, который не соблюдал ограничения.

– Несмотря на установленный карантин, в течение 30 минут обнаружено непрерывный поток посетителей и родителей, в то время как с 1 марта 2021 года на территории Черновицкой области приостановлено очный учебный процесс и деятельность внешкольного образования, – написала глава главного управления Госпродпотребслужбы Черновицкой области Анжела Косован.

⚠️ Під час рейдових перевірок в складі мобільних груп спільно з працівниками Національної поліції спеціалістами… Опубліковано Анжелою Косован Пʼятниця, 19 березня 2021 р.

Еще одним проявлением нарушений стало шествие в Киеве, участие в котором принимали студенты киевских духовных школ. И это несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий.

К нарушению этого же запрета можно отнести и акцию под Офисом президента, которая проходила 20 марта. На подобных протестах почти не соблюдают социальную дистанцию и нормальный масочный режим.

Штрафуют тех, кто не придерживается ограничений, и в Ужгороде. Так, ответственность понес владелец одного из заведений общественного питания, которого предупреждали о запрете деятельности в период жесткого карантина.

Конечно, больше всего нарушений фиксируется со стороны бизнеса, которому трудно работать во время пандемии, не говоря уже о значительных ограничениях.

Однако мы часто забываем, что не только учреждения и власть должны нести ответственность за соблюдение ограничений.

Персональные правила

Если посмотреть на обсуждение ситуации в соцсетях, то создается впечатление, что большинство граждан вообще не интересуют ограничения, направленные на противодействие распространению коронавирусной болезни.

Фактам ICTV известен случай, когда в Киеве один из работников предприятия пришел в офис, чтобы пообщаться с сотрудниками. Конечно же, маски он при себе не имел.

Как выяснилось позже, сразу после общения он пошел сдавать тест на коронавирусную болезнь. То есть человек с подозрением на заболевание Covid-19 почему-то решил прийти в закрытое помещение без маски и подвергнуть опасности всех, кто там находился.

Если же результат теста окажется положительным, то можно быть уверенными, что большинство работников предприятия, с которыми общался человек, заболеют коронавирусом.

Также не совсем понятно, почему не все врачи правильно реагируют на подозрения у граждан на Covid-19. Так, киевлянину пожилого возраста с подозрением на коронавирус пришлось самостоятельно идти в медучреждение, чтобы сдать тест.

Кроме того, после получения положительного теста его не госпитализировали, даже несмотря на выраженную симптоматику и тот факт, что он является пациентом из группы, у которой наибольший риск возникновения осложнений болезни.

Из-за жизненных обстоятельств ему приходилось самостоятельно ходить в магазин, несмотря на плохое самочувствие и подтвержденный Covid-19.

Но иногда персональное нежелание соблюдать правила переходит на другой уровень. Например, в Одессе, где только недавно ввели ограничения.

По информации пользователей соцсетей, там до сих пор работает магазин Эпицентр, который уже неоднократно отказывался от соблюдения ограничений. А люди, которые продолжают там закупаться, только подталкивают его руководство к дальнейшим нарушениям.

В столице же особыми себя чувствуют перевозчики. Конечно, не все – преимущественно маршруток. Жители неоднократно видели общественный транспорт, который был под завязку забит пассажирами, несмотря на то, что в Киеве действует ограничение на 50% заполненности мест.

Последствия нарушений

Конечно, действия бизнеса и граждан не останутся незамеченными, но какой на них будет реакция власти – другой вопрос. Первые решения уже есть – обязательное ношение масок в красных зонах даже на улицах.

Власти уже неоднократно говорили о том, что вопрос общенационального карантина будет рассматриваться в случае, если 50% областей Украины попадут в красную зону.

Но с тем, как украинцы сейчас нарушают правила карантина, мы достаточно быстро можем увидеть распространение заболевания. Особенно если учитывать, что в государстве уже распространен британский штамм коронавируса, который является более заразным.

– На всей территории нашей страны распространен британский штамм коронавируса. Он более агрессивен, чаще поражает молодых людей… Практически не фиксируется бессимптомное течение болезни. То есть все больные имеют определенную клиническую картину. И очень часто речь идет о тяжелом течении болезни, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 марта.

Понятно, что в нынешней ситуации это будет означать стремительное распространение болезни. Одно из следствий такого распространения – локдаун на всей территории Украины.

Но если болезнь каким-то чудом удастся удержать, то, возможно, страна и в дальнейшем будет жить в условиях адаптивного карантина, но с определенными изменениями.

В Верховной Раде еще в конце 2020 года зарегистрировали проект закона №4540, которым предлагается наказывать нарушителей режима самоизоляции.

Если народные депутаты поддержат документ, то нарушителей будут наказывать штрафом в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4-8,5 тыс. грн).

Да, есть и другая сторона проблемы – экономическая. Несмотря на карантин, власти, в частности местной, необходимо позаботиться о том, чтобы у граждан и бизнеса была возможность пережить ограничения и следовать им.

Нельзя расслабляться только потому, что в Украину прибыла первая партия вакцины, которой недостаточно даже для того, чтобы полностью покрыть одну область.

Новая волна коронавируса требует от каждого из нас максимального самоконтроля и соблюдения ограничений.

Однако если мы будем и дальше нарушать правила и каждый раз оправдывать свои действия, то рано или поздно в учреждения больше никто не будет приходить, ведь все будут пытаться не заболеть коронавирусом. Однако тогда ситуация уже полностью выйдет из-под контроля.