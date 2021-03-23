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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Общенационального локдауна в ближайшее время не будет – Степанов

В Украине в ближайшее время не будут вводить локдаун. На усиление карантина не пойдут, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.

Максим Степанов

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Мы всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой, чтобы не распространялась болезнь, и чтобы не остановить экономику страны. Общенационального локдауна в ближайшее время не будет, — отметил Максим Степанов.

Кроме того, министр назвал регионы, которые могут ближайшем времени попасть в красную зону карантина.

По его словам, сложная ситуация фиксируется во Львовской, Винницкой и Сумской областях.

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В то же время министр прогнозирует, что Украину ждет сложный период.

— Ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается. Нас ждет еще тяжелый период, — добавил он на брифинге 23 марта.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 марта в Украине резко ухудшилась эпидситуация.

За сутки зафиксировали более 11 тыс. новых больных.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

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