Зеленский подписал закон о биометрических визах для иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о представлении иностранцами и лицами без гражданства данных для оформления украинских виз.

За этот документ 4 марта 2021 года проголосовала Верховная Рада.

Документ должен усовершенствовать визовые процедуры и ввести оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.

Что предусматривает закон?

иностранцы и лица без гражданства обязаны предоставлять в установленном Кабинетом министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством;

непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.

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Введение электронных въездных виз в ЕС

Еврокомиссия рассматривает возможность введения электронных виз на въезд в ЕС для всех граждан, вместо бумажных, которые проставляются в паспортах иностранцев.

Это позволит подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн.