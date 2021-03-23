Зеленский подписал закон о биометрических визах для иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о представлении иностранцами и лицами без гражданства данных для оформления украинских виз.
За этот документ 4 марта 2021 года проголосовала Верховная Рада.
Документ должен усовершенствовать визовые процедуры и ввести оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.
Что предусматривает закон?
- иностранцы и лица без гражданства обязаны предоставлять в установленном Кабинетом министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством;
- непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.
Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.
Введение электронных въездных виз в ЕС
Еврокомиссия рассматривает возможность введения электронных виз на въезд в ЕС для всех граждан, вместо бумажных, которые проставляются в паспортах иностранцев.
Это позволит подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн.