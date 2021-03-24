По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 1 579 906 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 14 174 человек, в том числе 434 медика и 750 детей. Госпитализация понадобилась 5 438 пациентам.

Коронавирус в Украине 24 марта — статистика Минздрава

выздоровели 1 276 272 человека, в сутки — 7 386;

летальных исходов 30 773, в сутки умерли 342 пациента;

проведено тестирований 7 778 231, в сутки — 126 948.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1,3 тыс.), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

м. Киев — +1,3 тыс.;

Винницкая область — +616;

Волынская область — +275;

Днепропетровская область — +785;

Донецкая область — +635;

Житомирская область — +453;

Закарпатская — +637;

Запорожская область — +603;

Ивано-Франковская область — +351;

Киевская область — +813;

Кировоградская область — +113;

Луганская область — +152;

Львовская область — +939;

Николаевская область — +380;

Одесская область — 1 177;

Полтавская область — +450;

Ровенская область — +540;

Сумская область — +494;

Тернопольская область — +522;

Харьковская область — +809;

Херсонская область — +128;

Хмельницкая область — +994;

Черкасская область — +426;

Черновицкая область — +484;

Черниговская область — +98.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки сделали медикам и военным.

Второй этап вакцинации начался 22 марта. Он предусматривает вакцинацию семейных врачей, социальных работников и людей старше 80 лет.

Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.