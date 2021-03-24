По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 1 579 906 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 14 174 человек, в том числе 434 медика и 750 детей. Госпитализация понадобилась 5 438 пациентам.
Коронавирус в Украине 24 марта — статистика Минздрава
- выздоровели 1 276 272 человека, в сутки — 7 386;
- летальных исходов 30 773, в сутки умерли 342 пациента;
- проведено тестирований 7 778 231, в сутки — 126 948.
Распространение Covid-19 в регионах
Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1,3 тыс.), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
- м. Киев — +1,3 тыс.;
- Винницкая область — +616;
- Волынская область — +275;
- Днепропетровская область — +785;
- Донецкая область — +635;
- Житомирская область — +453;
- Закарпатская — +637;
- Запорожская область — +603;
- Ивано-Франковская область — +351;
- Киевская область — +813;
- Кировоградская область — +113;
- Луганская область — +152;
- Львовская область — +939;
- Николаевская область — +380;
- Одесская область — 1 177;
- Полтавская область — +450;
- Ровенская область — +540;
- Сумская область — +494;
- Тернопольская область — +522;
- Харьковская область — +809;
- Херсонская область — +128;
- Хмельницкая область — +994;
- Черкасская область — +426;
- Черновицкая область — +484;
- Черниговская область — +98.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки сделали медикам и военным.
Второй этап вакцинации начался 22 марта. Он предусматривает вакцинацию семейных врачей, социальных работников и людей старше 80 лет.
Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.