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Факты / Украина
Людмила Богданова |

14 174 новых случая в сутки: коронавирус в Украине 24 марта

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 1 579 906 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 14 174 человек, в том числе 434 медика и 750 детей. Госпитализация понадобилась 5 438 пациентам.

коронавірус, карантин, маска

Коронавирус в Украине 24 марта — статистика Минздрава

  • выздоровели 1 276 272 человека, в сутки — 7 386;
  • летальных исходов 30 773, в сутки умерли 342 пациента;
  • проведено тестирований 7 778 231, в сутки — 126 948.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1,3 тыс.), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

  • м. Киев — +1,3 тыс.;
  • Винницкая область — +616;
  • Волынская область — +275;
  • Днепропетровская область — +785;
  • Донецкая область — +635;
  • Житомирская область — +453;
  • Закарпатская — +637;
  • Запорожская область — +603;
  • Ивано-Франковская область — +351;
  • Киевская область — +813;
  • Кировоградская область — +113;
  • Луганская область — +152;
  • Львовская область — +939;
  • Николаевская область — +380;
  • Одесская область — 1 177;
  • Полтавская область — +450;
  • Ровенская область — +540;
  • Сумская область — +494;
  • Тернопольская область — +522;
  • Харьковская область — +809;
  • Херсонская область — +128;
  • Хмельницкая область — +994;
  • Черкасская область — +426;
  • Черновицкая область — +484;
  • Черниговская область — +98.
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Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки сделали медикам и военным.

Второй этап вакцинации начался 22 марта. Он предусматривает вакцинацию семейных врачей, социальных работников и людей старше 80 лет.

Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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