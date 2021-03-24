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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Америка возвращается: Кулеба доволен качеством общения с администрацией Байдена

Украина ждет конкретных действий США, однако диалог с администрацией Джо Байдена проходит качественно.

Дмитрий Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— У нас нет причин жаловаться на качество общения с новой администрацией США. Я общался с Госсекретарем, наш министр обороны говорил с главой Пентагона, наше посольство в Вашингтоне имеет очень хороший контакт с администрацией США, их посольство в Киеве на связи с нами здесь. Я доволен качеством этого общения, — отметил Кулеба.

Также он добавил, что пока стоит подождать полноценную работу, поскольку сейчас продолжаются кадровые назначения.

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— Это может занять некоторое время, но самым важным будет не качество общения, а качество действий. Именно на них мы будем смотреть, — подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что ожидает от администрации Байдена конкретных действий.

— Мы ждем одно конкретное действие, которое уже провозгласил президент Байден: Америка возвращается. Мы хотим увидеть на практике возвращения США, в частности в европейских делах, — заявил глава МИД.

Поддержка США

11 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы усилить поддержку Украины в различных сферах, в частности в экономической и сфере безопасности.

Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкен готов продолжить обсуждение с конгрессменами возможных новых санкций в отношении газопровода Северный поток-2.

Источник: Кабмин

Фото: УНИАН

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