В Украине растут темпы развития коронавируса. Также растет количество смертей от Covid-19, в частности мужчины умирают чаще женщин.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национальной академии наук Украины.

По результатам исследования, падение ожидаемой продолжительности жизни при достижении возраста 65 лет было более глубоким для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года.

В то же время в конце прошлого года темпы падения ожидаемой продолжительности жизни при достижении 65 лет были особенно большими у мужчин.

Ученые обнаружили, что по состоянию на декабрь 2020-го, падение ожидаемой продолжительности жизни при достижении 65 лет у мужчин было на три месяца больше, чем у женщин. Поэтому тенденция к быстрому росту этого разрыва соответствует данным о высшей летальности из-за коронавируса среди мужчин.

Кроме этого, ученые спрогнозировали, что в начале апреля в Украине в среднем за сутки может быть до 20 тыс. новых случаев коронавируса.

По их мнению, среднее количество новых случаев коронавируса будет равно 16 217 и 15 063 в течение 24-30 марта.

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Источник: НАНУ