В Украине за месяц сделали почти на 100 тыс. меньше прививок против коронавируса, чем планировалось.

Об этом во время селекторного совещания 24 марта сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов. По его словам, сейчас иммунизировали 137 тыс. 26 человек.

— По всем расчетам должны быть привиты 230 тыс. украинцев. Однако в некоторых областях, например, в Луганской, даже не начата работа стационарных пунктов прививок, — отметил Максим Степанов.

Из-за этого в стране надо ускорить темпы иммунизации населения.

Вакцинация против коронавируса

Прививки против вируса в Украине начали проводить с 24 декабря 2021 года.

Кампания массовой иммунизации населения стартовала с медицинских работников.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Запорожская ОГА