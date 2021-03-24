25 марта в 19.15 в аэропорту Борисполь приземлится самолет с 700 тыс. доз вакцины Coronavac от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.

Компания Лекхим, которая представляет Sinovac Biotech в Украине, назвала точное время поставки второй вакцины, которой будут прививать украинцев против Covid-19.

По ее данным, рейсом TK6175 из Пекина вакцина сначала прибудет в Стамбул, в затем рейсом TK459 Стамбул-Киев авиакомпании Turkish Airlines препарат доставят в Украину.

Лекхим планирует поставить в Украину 5 млн доз вакцины Coronavac, из которых 1,9 млн – по договору с Медзакупками Украины.

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса производства компании Sinovac Biotech.

Окончательная эффективность сыворотки Coronavac составила 83,5%. Это показали результаты третьей фазы клинических испытаний препарата.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Пока граждан прививают препаратом AstraZeneca.