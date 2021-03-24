По состоянию на утро 24 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 300 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 155 336 человек.

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 49 человек, за весь период пандемии — 3 163. Преодолели болезнь уже 103 122 киевлянам, за сутки выздоровели 333 пациента.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: