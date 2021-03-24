Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 23 марта отнесла Львовскую область к красной карантинной зоне.

В частности, в красной зоне оказался и областной центр. Локдаун во Львове начнет действовать с 25 марта.

Что запрещено:

работа непродовольственных рынков;

работа общепита (они будут работать на вынос);

работа ТРЦ;

работа развлекательных заведений и ночных клубов.

В городе будут работать аптеки, зоомагазины, лавки с семенами, магазины, которые продают средства связи. Также люди смогут обращаться в мастерские, которые занимаются ремонтом одежды, обуви и электроприборов.

Салоны красоты, спортзалы и фитнес-центры будут работать по предварительной индивидуальной записи.

Школьники будут учиться дистанционно. Транспорт будет работать в усиленном карантинном режиме.

Власти Львова просят предпринимателей, по возможности, максимально перевести своих сотрудников на удаленную работу.

Какие регионы в красной зоне

По состоянию на 24 марта 2021 года в восьми областях Украины и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

Какие области попали в красную зону карантина, читайте на сайте Факты ICTV.