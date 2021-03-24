Мэр Днепра Борис Филатов публично вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield/AstraZeneca и напомнил о важности иммунизации.
В своем Facebook Филатов отметил, что не будет рассказывать о состоянии своего здоровья и призвал обратить внимание на то, как проходит вакцинация населения в Украине.
Мэр рассказал, что по словам медицинских работников, в больнице где он делал прививку, процент отказов от них достаточно большой по непонятным причинам.
— Вакцинироваться необходимо. Я даже не буду вступать по этому поводу в дискуссию, особенно с “упоротыми” антивакцинаторами, — категорически заявляет Филатов.
По мнению мэра Днепра, государство должно проводить более эффективную информационную политику в отношении вакцинации.
Вакцинация в Украине
Иммунизация населения в Украине началась 24 февраля 2021 года.
С того момента публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, глава Минздрава Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие публичные лица.
Подробнее о вакцинации от Covid-19 читайте на сайте Фактов ICTV.
Источник: Борис Филатов
Фото: Борис Филатов