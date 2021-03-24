Мэр Днепра Борис Филатов публично вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield/AstraZeneca и напомнил о важности иммунизации.

В своем Facebook Филатов отметил, что не будет рассказывать о состоянии своего здоровья и призвал обратить внимание на то, как проходит вакцинация населения в Украине.

Мэр рассказал, что по словам медицинских работников, в больнице где он делал прививку, процент отказов от них достаточно большой по непонятным причинам.

— Вакцинироваться необходимо. Я даже не буду вступать по этому поводу в дискуссию, особенно с “упоротыми” антивакцинаторами, — категорически заявляет Филатов.







Мэр Днепра Филатов публично вакцинировался от коронавируса / 2 фотографии

По мнению мэра Днепра, государство должно проводить более эффективную информационную политику в отношении вакцинации.

Вакцинация в Украине

Иммунизация населения в Украине началась 24 февраля 2021 года.

С того момента публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, глава Минздрава Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие публичные лица.

Подробнее о вакцинации от Covid-19 читайте на сайте Фактов ICTV.

Источник: Борис Филатов

Фото: Борис Филатов