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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Минветеранов ошибочно выложило данные людей, записавшихся на вакцинацию

На сайте Министерства по делам ветеранов утром 24 марта в новости о регистрации участников боевых действий на вакцинацию от коронавируса ошибочно дали ссылки на базы данных людей, которые уже записались.

вакцинація

Пресс-секретарь министра по делам ветеранов Оксана Химич объяснила, что это произошло из-за технической ошибки.

По ее словам, в новости вместо ссылок на формы записи на внеочередную вакцинацию случайно опубликовали ссылки на таблицы с данными о людях, которые подали заявки.

— Мы брали эту информацию с сайтов ОГА. Мы собрали эти данные. Это какой-то технический сбой. Возможно, у них какие-то были открыты, — рассказала Химич.

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В открытый доступ попали данные людей из Кировоградской, Ровенской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Хмельницкой областей.

Сейчас информация о внеочередной вакцинации от Covid-19 участников боевых действий есть только на странице Минветеранов в соцсети, по ссылке на сайт информация отсутствует.

Источник: Радио Свобода

Фото: Getty Images

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