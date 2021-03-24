Минветеранов ошибочно выложило данные людей, записавшихся на вакцинацию

На сайте Министерства по делам ветеранов утром 24 марта в новости о регистрации участников боевых действий на вакцинацию от коронавируса ошибочно дали ссылки на базы данных людей, которые уже записались.

Пресс-секретарь министра по делам ветеранов Оксана Химич объяснила, что это произошло из-за технической ошибки.

По ее словам, в новости вместо ссылок на формы записи на внеочередную вакцинацию случайно опубликовали ссылки на таблицы с данными о людях, которые подали заявки.

— Мы брали эту информацию с сайтов ОГА. Мы собрали эти данные. Это какой-то технический сбой. Возможно, у них какие-то были открыты, — рассказала Химич.

В открытый доступ попали данные людей из Кировоградской, Ровенской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Хмельницкой областей.

Сейчас информация о внеочередной вакцинации от Covid-19 участников боевых действий есть только на странице Минветеранов в соцсети, по ссылке на сайт информация отсутствует.