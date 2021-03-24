В Украине стремительно продолжает расти смертность от коронавируса. В то же время зафиксирована самая высокая летальность от Covid-19 в четырех областях, в частности на Львовщине.

Об этом сообщила заместитель МЗ Ирина Микичак во время брифинга.

По ее словам, при средней смертности в Украине 1,9%, выше 2% является летальность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях.

В то же время больше всего подтвержденных летальных случаев зафиксировано в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.

— На стационарном лечении находятся 33 633 граждан и 7 600 человек с подозрением. В общем заняты 49% стационарных коек, выделенных для лечения коронавирусной болезни, — сказала она.

Также Микичак добавила, что лидерами по количеству сделанных прививок против коронавируса от начала прививочной кампании является Днепропетровская (9 179 человек), Донецкая (9 214) и Киевская области (9 219). Самый низкий показатель в Черниговской области — 2 956 человек.

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине заболели коронавирусом 14 174 человека. Всего зарегистрировано 1 579 906 случаев заболевания.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1,3 тыс.), Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

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