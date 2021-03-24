Коронавирус в Украине — прогноз ученых на апрель

В начале апреля в Украине в среднем может быть до 20 тыс. новых случаев коронавируса.

Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

По их мнению, среднее количество новых случаев коронавируса равно 16 217 (Prophet) и 15063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 и 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта — 6 апреля 2021.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 1 579 906 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 14 174 человека, в том числе 434 медика и 750 детей. Госпитализация понадобилась 5 438 пациентам.

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1,3 тыс.), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на сайте Факты ICTV.

Источник: НАН