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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В начале апреля в Украине может быть до 20 тыс. новых случаев Covid-19 — НАН

В начале апреля в Украине в среднем может быть до 20 тыс. новых случаев коронавируса.

коронавірус, карантин

Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

По их мнению, среднее количество новых случаев коронавируса равно 16 217 (Prophet) и 15063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 и 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта — 6 апреля 2021.

Коронавирус в Украине — прогноз ученых на апрель

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 1 579 906 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 14 174 человека, в том числе 434 медика и 750 детей. Госпитализация понадобилась 5 438 пациентам.

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1,3 тыс.), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на сайте Факты ICTV.

Источник: НАН 

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