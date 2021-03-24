В Харькове директору коксового завода сообщили о подозрении в связи с тем, что предприятие своей работой значительно загрязняло окружающую среду.

По информации Службы безопасности Украины, ныне работа коксохима временно приостановлена.

Согласно данным, производственный цикл завода был организован с грубыми нарушениями экологических норм, последние восемь месяцев он осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.

В то же время менеджмент предприятия уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Но его руководство продолжило нарушать нормы.

Сейчас директору сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) УК Украины. Расследование продолжается.

Ситуация с коксовым заводом в Харькове

Жители Харькова неоднократно жаловались на ухудшение состояния здоровья из-за загрязнения воздуха коксовым заводом.

В то же время городская комиссия по техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) Харькова обратилась к госкомиссии ТЭБ и ЧС с просьбой запретить деятельность предприятия.

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