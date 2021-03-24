Секретарь СНБО Алексей Данилов связывает информационные вбросы о вреде вакцинации против коронавируса с дипломатической войной.

По его словам, это связано с тем, что страны продвигают свои вакцины.

— Это надо просто пережить — еще два-три месяца не только Украина, но и весь мир будет находиться в таком состоянии, когда будут говорить, что эта вакцина полностью качественная, эта — на 80%, а эта — на 70%. Это война всего фармацевтического рынка, — отметил Алексей Данилов.

Однако, по его словам, стоит прилагать усилия, чтобы вакцинация в Украине состоялась в полной мере.

Вакцинация против коронавируса

С 24 февраля в Украине продолжается иммунизация населения против коронавируса.

В то же время постоянно распространяется непроверенная информация о вреде прививки.

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