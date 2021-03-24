Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти и правительство не исключают полной остановки транспорта в столице.

Такое решение могут принять из-за несоблюдения гражданами ограничений на пользование общественным транспортом, сообщил Кличко на брифинге 24 марта.

Читайте Жесткий карантин на Львовщине начнет действовать 25 марта

Мер призвал пользоваться транспортом только тех киевлян, которым нужно добираться на работу.

— Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственной легкомысленности, — обратился к украинцам Кличко.

Карантин в Киеве

Сейчас столица входит в красную зону карантина, из-за стремительного ухудшения ситуации с Covid-19.

В связи с этим Кабмин ввел обязательный масочный режим в общественных местах в красной зоне карантина.

Отныне гражданам, находящимся в этих регионах запрещено находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты

Фото: КГДА