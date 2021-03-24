Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти и правительство не исключают полной остановки транспорта в столице.
Такое решение могут принять из-за несоблюдения гражданами ограничений на пользование общественным транспортом, сообщил Кличко на брифинге 24 марта.
Мер призвал пользоваться транспортом только тех киевлян, которым нужно добираться на работу.
— Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственной легкомысленности, — обратился к украинцам Кличко.
Карантин в Киеве
Сейчас столица входит в красную зону карантина, из-за стремительного ухудшения ситуации с Covid-19.
В связи с этим Кабмин ввел обязательный масочный режим в общественных местах в красной зоне карантина.
Отныне гражданам, находящимся в этих регионах запрещено находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты
Фото: КГДА