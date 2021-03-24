Индия может отложить поставки следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину на определенный срок.

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.

— Причина — информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране. МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину, — объяснил он.

По его словам, в посольстве отмечают, что CoviShield является абсолютно безопасным и эффективным препаратом — и это подтвердила ВОЗ.

Радуцкий напомнил, что Украина законтрактовала 1,5 млн доз индийской вакцины от коронавируса, однако для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам, поскольку спрос в мире значительно превышает возможности производства.

— Президент Владимир Зеленский поручил министрам Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину, — рассказал нардеп.

Политик говорит, что Минздрав и МИД должны как можно скорее убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 марта стартовал второй этап вакцинации от Covid-19.

Он охватит семейных врачей, работников социальной сферы, а также людей старше 80 лет, которые предварительно записались в приложении Дия.

Источник: Михайло Радуцький