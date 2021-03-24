Предприниматели получат выплаты, если в Харькове ужесточат карантин — Терехов

В случае ужесточения карантина в Харькове предприниматели из госбюджета и бюджета территориальной громады города получат компенсации. Об этом заявил исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов.

Такие выплаты получат предприниматели, деятельность которых будет ограничена, если Харьков окажется в красной зоне карантина. Государство выплатит им по 8 тыс. грн, остальные средства — город.

— Предприниматели не должны страдать. Мы возьмем среднюю заработную плату по области, вычтем 8 тыс. грн и компенсируем разницу, — заявил Терехов.

По его словам, сейчас важно снизить рост заболеваемости. Для этого необходимо носить маски, пользоваться дезинфекторами, соблюдать социальную дистанцию, нормы заполняемости залов в культурных учреждениях и другие меры предосторожности.

Терехов отметил, что он против закрытия метрополитена в случае попадания Харькова до красной зоны.

— Если Харьков окажется в красной зоне — ограничительные мероприятия будут зависеть от уровня заболеваемости, но транспорт продолжит курсировать Я категорически против закрытия метрополитена, в какой бы зоне мы не были. При этом мы должны соблюдать все эпидемиологические меры в городском электротранспорте и маршрутных автобусах, где большое скопление людей, — заявил и. о. городского головы.

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Также Терехов отметил, что переход Харькова в оранжевой зоне свидетельствует о том, что город правильно выполняет все предложенные мероприятия.

В середине марта в Харькове началась реконструкция Окружной дороги, которая продлится два года. Игорь Терехов рассказал, что полностью закрывать движение Окружной не будут, но некоторые неудобства все же будут.