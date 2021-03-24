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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Начали размещать в коридорах: в Киеве Covid-больницы заполнены на 100%

В Киеве опорные больницы для пациентов с коронавирусом максимально заполнены.

коронавірус

Заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщил, что больных с Covid-19 начали размещать в коридорах медучреждений.

— Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем. Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76-80%, — заявил Бондаренко.

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По данным КГГА, киевлян не планируют вывозить в областные больницы, поскольку там ситуация такая же.

Кроме того, заместитель городского главы отметил, что о дополнительных договоренности с администрацией Киевской области речь не идет. Сейчас в Киеве начали открывать резервы, устанавливать дополнительные кровати.

Теперь в Киеве ожидают, что правительство позволит перепрофилировать под Covid-19 ведомственные больницы. Это придаст около 11 тыс. койко-мест.

В КГГА сообщили, что в Киеве подготовили более 800 коек для больных коронавирус. На сегодня в медучреждениях столицы — почти 6 тис. коек для лечения инфицированных Covid-19.

Коронавирус в Украине

По данным НАН, наибольшее количество инфицированных с коронавирусом ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях и в Киеве.

В частности, прогноз на период с 24 марта по 6 апреля демонстрирует, что текущая волна пандемии Covid-19 будет нарастать и дальше.

По данным ученых, медленным является рост количества новых больных в других странах-соседях (Молдавии, Румынии и Венгрии), но в них тренд тоже демонстрирует рост.

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