В Черкассах не планируют усиливать карантин, несмотря на рекомендации Черкасской областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко 24 марта во время видеообращение на своей странице в Facebook.

— Предлагаются такие непопулярные методы, которые, по моему мнению, наша комиссия не будет принимать. Это, например, посещение Черкасского городского зоологического парка. Я считаю, он работает на свежем воздухе, — отметил Анатолий Бондаренко.

Кроме того, не будет приниматься решение по работе непродовольственных магазинов.

— Касательно закрытия непродовольственных магазинов, по моему мнению, ограничивать их торговлю нецелесообразно. Нужно ограничить пребывание посетителей в одном магазине, — добавил мэр.

Карантин в Украине

По состоянию на 24 марта уже восемь регионов Украины из-за сложной эпидситуации находятся в красной зоне.

В то же время больше стало и областей, которые попали в оранжевую зону.

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Источник: Анатолий Бондаренко