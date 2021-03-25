Работу транспорта в Киеве остановят только, если загруженность коек для больных коронавирусом в больницах будет 100%.

Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, сейчас в столице почти на 80% заполнены опорные больницы для пациентов с коронавирусом.

Но транспорт не считают главным местом распространения Covid-19, поэтому его пока не будут останавливать.

— Ограничение работы транспорта — это один из механизмов предотвращения распространения коронавируса. Британский штамм Covid-19 сейчас поражает людей в возрасте от 20 до 40 лет. Это молодежь, которая общается прежде всего в развлекательных комплексах, университетах, коллективах. Несмотря на запрет, некоторые из таких заведений продолжают работать, — отметил он.

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По мнению Рубана, для снижения количества больных нужно перевести максимальное количество людей на дистанционную работу. Тогда уменьшится нагрузка и на транспорт, где люди могут заражаться Covid-19, и на медсистему.

Накануне мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев может полностью остановить общественный транспорт.

По его словам, решение могут принять из-за несоблюдения гражданами ограничений при использовании общественным транспортом.

Источник: Громадське радио