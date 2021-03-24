Локдаун в Украине: подготовился ли бизнес и чего он ожидает

Эпидемическая ситуация в Украине ухудшается каждый день. Количество умерших ставит антирекорды и в ближайшее время на улучшение ситуации не рассчитывают.

В связи с этим задумываются о возвращении общенациональных ограничений, чтобы не допустить значительного ухудшения ситуации.

Однако тогда точно мало не покажется бизнесу, ведь он уже более года работает в сложных условиях, к которым далеко не всем удалось хорошо подготовиться.

Факты ICTV рассказывают, готов ли бизнес к новым ограничениям и какие последствия может принести еще один локдаун.

Быстрая реакция

Сейчас за введение красных зон карантина во многих областях отвечает местная власть. Именно благодаря ее усилиям в настоящее время семь областей и город Киев ввели жесткие ограничения.

Конечно, такие решения не остались без внимания бизнеса, которому трудно работать в условиях пандемии. Большинству ресторанов пришлось переориентироваться исключительно на доставку, кинотеатры ввели обязательные масочные режимы и ограничили количество зрителей в одном зале, а небытовые магазины продают свои товары онлайн.

Однако есть бизнесы, которые просто не могут перейти в онлайн. Ведь некоторые кафе и заведения могут функционировать только офлайн из-за определенной специфики своей работы. Например, антикафе, ориентированные на возможность поиграть в настольные игры или провести время в компании животных.

Ресторатор Дмитрий Дубас рассказал, что ему также не удается переориентироваться на доставку.

– Конечно, мы эволюционируем, стараемся работать на доставку, но это не так хорошо получается. Формат моих заведений несколько иной, кроме еды мы продаем эмоции. Мы пострадали и потому, что часто транслируем футбольные матчи и приглашаем игроков, звезд. А в условиях локдауна это невозможно, – говорит ресторатор.

Поэтому неудивительно, что многие предприниматели выражают свое недовольство, выходя на протесты. В Киеве предприниматели требовали не закрывать на период жестких ограничений определенные бизнесы, ведь сейчас они более или менее восстановили свою активность, а очередной удар могут и не пережить.

В комментарии Фактам ICTV управляющий директор ТРЦ Dream Town Роман Емец рассказал, что до начала ограничений бизнесу удалось несколько стабилизироваться. По его словам, примерно на 80% он смог восстановиться.

Если предположить, что такая ситуация наблюдается у многих предпринимателей, то неудивительно, почему сейчас они протестуют против значительных ограничений. Особенно те, кто придерживается всех правил безопасности.

Конечно, спорным вопросом до сих пор остается сфера культуры, ведь, с одной стороны, она как нельзя лучше придерживается всех карантинных ограничений. С другой – в закрытом помещении иногда достаточно одного человека, чтобы заболели все остальные. Особенно если учитывать британский штамм коронавируса, который является более агрессивным.

Однако есть и бизнес, который не против введения локдауна. Но одновременно предприниматели говорят о том, что необходимо наладить коммуникацию, чтобы избежать проблем в будущем.

– Мы, я и партнеры Дрима, полностью поддерживаем введение строгого локдауна, как осознанный бизнес… Денис Шмыгаль – поговорите с нами, как минимум уберите проценты по кредиту за карантин на конец кредита, если их нельзя аннулировать, позвольте это сделать банкам, – написал бизнесмен Гарик Когородский.

Недостаточная подготовка

Немногие предприниматели готовились к усилению карантина, даже несмотря на то, что еще в феврале было понятно, к чему могут привести новый штамм коронавируса и слишком слабое соблюдение правил безопасности.

– Никто (подготовку к локдауну, – Ред.) не проводил – как снег на голову. Мы выполняли все ограничения с прошлого марта и максимально были безопасны для посетителей. Хотя ввиду того, что происходило на одном из популярных горнолыжных курортов, когда мы сидели закрытые две недели в январе, было понятно, чем это все закончится, – рассказывает Емец.

Но не только крупный бизнес не смог быстро подготовиться к резким изменениям в работе. Сфера общественного питания живет в условиях сегодняшнего дня и даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию не беспокоилась о возможных ограничениях.

Сейчас на первом месте стоит желание уберечь свой бизнес и продолжить его функционирование хоть в каком-то виде.

– Сегодня у предпринимателей нет времени думать о том, что будет через неделю. Ежедневно мы “отжимаемся”. После двух локдаунов мне удалось сохранить все свои заведения, но через год после внедрения первого локдауна у нас не было ни одного договора аренды. Я не знаю, буду ли работать на этой локации завтра. Мы ежемесячно договариваемся об арендной ставке. Предпринимателей настолько беспокоят сегодняшние проблемы, что думать о локдауне просто нет времени, – объясняет Дубас.

Конечно, из-за введения ограничений без предупреждения многие люди могут остаться без работы в ближайшее время. Речь идет не о массовых увольнениях, а о том, что некоторые заведения навсегда закроют свои двери.

По мнению Дубаса, это больше коснется тех, кто и так находится в трудной ситуации. Но вместе с закрытиями мы можем увидеть и создание новых форматов, которые будут продолжать свою деятельность и после завершения пандемии.

Однако даже для крупных бизнесов пока не берутся ничего прогнозировать. Все же, год работы в чрезвычайно нестабильных условиях отразился на всех.

– ТРЦ (Dream Town, – Ред.) продолжит функционировать так же, как функционировал с 30 мая 2020 года. Однако в отношении бизнеса арендаторов пока сложно что-то прогнозировать, – рассказал Емец.

Компенсации и проблемы

После ряда сообщений о введении красной зоны карантина в областях центральная власть сразу отреагировала и заявила о необходимости обеспечить не только соблюдение противоэпидемических мероприятий, но и условия, при которых бизнес и граждане смогут продержаться.

То есть – компенсации всем людям, которые во время жестких ограничений фактически теряют возможность зарабатывать.

Уже в понедельник, 22 марта, на заседании Кабинета министров обсудили механизм введения компенсаций и для работников бизнеса, пострадавших из-за карантина.

Сейчас известно, что физические лица – предприниматели и наемные работники смогут получить 8 тыс. грн компенсации, если в их городе или регионе ввели красную зону карантина.

Однако не исключают возможности, что в зависимости от региона сумма помощи будет отличаться. Речь идет лишь о том, что она может быть больше в отдельных областях.

– Местная власть сможет добавить к сумме государственной помощи средства, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека. Поэтому обсудили механизм, который позволит увеличить выплаты предпринимателям за счет местных бюджетов общин до средней зарплаты в области. У нас в Киевской области она в январе 2021 года составила 12 645 грн, – пишет председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Однако далеко не все хорошо восприняли новость о государственных пособиях гражданам и бизнесу. В частности, это касается заведений общественного питания, где много работников не оформлены должным образом, из-за чего, возможно, не смогут получить выплаты.

Хотя Володин и говорит о 20 тыс. предпринимателей, которые в прошлом году получили помощь, это далеко не все, кто в ней нуждается.

– Я не знаю ни одного коллегу, который получил бы эту помощь… Государство прекрасно понимает, что у нас около 20% оформленных работников от общего количества. Кроме того, чтобы получить помощь, нужно пройти “семь кругов ада”. Я безосновательно не критикую правительство, но в нынешней ситуации даже не рассматриваю получение помощи, – говорит Дубас.

Конечно, ситуация для бизнеса из-за карантина оставляет желать лучшего. В момент, когда большинство заведений смогли вернуться к показателям начала прошлого года, приходится снова переходить на предоставление услуг дистанционно. И если нас ждет еще один национальный локдаун, то многие могут его просто не пережить, даже если получат помощь государства.

Однако Covid-19 диктует свои правила, которые не нравятся никому: ни власти, ни бизнесу, ни украинцам. В наших руках сделать все, чтобы такая ситуация больше не повторилась.

Стремительное распространение вируса наблюдалось не только из-за нового штамма, но и из-за массового несоблюдения правил безопасности.

Конечно, все устали от пандемии и ограничений и стремятся вернуться к нормальной жизни. Однако нужно осознать, что даже нормы меняются. И лучше надеть маску во время посещения любимого кафе, чем потом жаловаться, что оно закрывается из-за локдауна.