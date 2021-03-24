24 марта во черновицкой больнице скончался провизор аптеки военного госпиталя. Полторы недели назад мужчина получил прививку против Covid-19 вакциной Covishield/AstraZeneca.

По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт. У провизора были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчину вместе с работниками военного госпиталя вакцинировала мобильная бригада.

На следующий день в 17.25 мужчину доставили в городскую клиническую больницу №3 с инсультом.

В Минздраве отмечают: противопоказаний к введению вакцины – аллергии к любому из компонентов препарата – у мужчины не было.

В тот же день препаратом из одного флакона, кроме провизора, прививали еще девять человек. У двух из них подтвержден Covid-19. Поэтому умершему тоже сделали ПЦР-тест.

Руководитель мобильной бригады, которая вакцинировали работников военного госпиталя, уверяет: пациент перенес привику нормально, жалоб на состояние здоровья у него не было.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

Минздрав обещает расследовать смертельные случаи, которые наступают в течение 30 дней после иммунизации, согласно украинскому законодательству и международным нормам организации фармаконадзора по факту неблагоприятных событий после иммунизации.

По состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против Covid-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса.

В Украине привито 137 026 человек против Covid-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных случаев после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.

Смерть привитой против коронавируса военной

23 марта в пгт Черноморское Одесской области умерла 43-летняя военная Инна Фесенко. Женщина внезапно потеряла сознание на улице.

Смерть военной произошла вследствие острых расстройств кровообращения. Кроме хронических сердечно-сосудистых заболеваний, у нее были другие сопутствующие болезни.

21 марта Инна Фесенко получила прививку препаратом AstraZeneca/Covishield. В этот же день в медучреждении было вакцинировано 120 человек, все они живы. Подробнее о смерти привитой против коронавируса военной читайте в материале Фактов ICTV.