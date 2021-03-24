В парках и скверах регионов, попавших в красную зону карантина, можно находиться без масок.

Соответствующее уточнение сделали в Министерстве здравоохранения. В ведомстве определили конкретный перечень мест обязательного ношения масок в регионах красной зоны и отметили, что средства индивидуальной защиты являются обязательными в:

учреждениях здравоохранения и образования;

подземных переходах;

остановках общественного транспорта;

других территориях общего пользования, если невозможно соблюдать дистанцию ​​не менее 1 метра.

Также продолжает действовать запрет, который предусматривает, что находиться без маски нельзя в любых магазинах и в общественном транспорте.

22 марта Кабмин ввел обязательный масочный режим в общественных местах в красной зоне карантина.

Поэтому отныне в регионах, попавших в красную зону эпидопасности, запрещено находиться на территориях общего пользования без одетых масок.

Что относится к территориям общего пользования и где запрещено находиться без маски — читайте в нашем материале.