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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В парках и скверах можно ходить без масок – Минздрав

В парках и скверах регионов, попавших в красную зону карантина, можно находиться без масок.

карантин коронавірус

Соответствующее уточнение сделали в Министерстве здравоохранения. В ведомстве определили конкретный перечень мест обязательного ношения масок в регионах красной зоны и отметили, что средства индивидуальной защиты являются обязательными в:

  • учреждениях здравоохранения и образования;
  • подземных переходах;
  • остановках общественного транспорта;
  • других территориях общего пользования, если невозможно соблюдать дистанцию ​​не менее 1 метра.

Также продолжает действовать запрет, который предусматривает, что находиться без маски нельзя в любых магазинах и в общественном транспорте.

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22 марта Кабмин ввел обязательный масочный режим в общественных местах в красной зоне карантина.

Поэтому отныне в регионах, попавших в красную зону эпидопасности, запрещено находиться на территориях общего пользования без одетых масок.

Что относится к территориям общего пользования и где запрещено находиться без маски — читайте в нашем материале.

Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

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