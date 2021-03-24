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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Ровно усиливают карантин: новые ограничения

В Ровно усиливают карантин, такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на срочном заседании 24 марта.

карантин в україні

Ровенский городской совет сообщает, что со следующего понедельника, 29 марта, ученики средней и старшей школ переходят на дистанционное обучение, детсады и 1-4 классы будут работать в обычном режиме.

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Также новыми ограничениями отменяются все массовые культурные мероприятия муниципальных учреждений, частным компаниям также рекомендуется их не проводить.

Спортивные соревнования и другие мероприятия рекомендуется проводить без зрителей.

Карантин в Украине

Кроме Ровенской области в оранжевую зону вошли Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

По обновленной информации Минздрава, перечень регионов в красной зоне вырос до восьми, туда попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и. Киев.

Источник: Ровенская ОГА

Фото: Depositphotos

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