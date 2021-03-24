Кабмин принял решение о пересчете ежемесячных страховых выплат за несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания с 1 марта 2021 года.

Пересчет выплат пострадавшим будет проводиться с применением коэффициента 1,11, что увеличит выплаты для более 200 тыс. человек.

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В среднем страховые выплаты будут увеличены на 437,5 грн.

Министерство социальной политики Украины сообщает, что в бюджете Фонда социального страхования Украины 2021 заложено 789 млн грн на реализацию этого постановления.

Выплаты ФОПам

ФОПы и работники предприятий, пострадают в результате карантинных ограничений в красных зонах, получат по 8 тыс. компенсации, как во время прошлого локдауна.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об этом во время заседания правительства 24 марта.

Шмыгаль также отметил, что надеется на то, что органы местного самоуправления введут для предпринимателей дополнительные выплаты.