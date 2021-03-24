Они платят двойную цену: Кулеба предостерег страны, купившие российскую вакцину

Украина не планирует покупать вакцину Спутник V, так как России превратила ее в политический инструмент и гибридное оружие.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden.

— Наше правительство исключило возможность приобретения этой вакцины. Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на Востоке Украины. Россия превратила вакцину Спутник V в политический инструмент и гибридное оружие, — заявил министр.

По его словам, в РФ нет достаточно вакцин, чтобы сделать прививку собственному населению.

— Возникает вопрос: России иностранные граждане важнее собственных? Может просто Спутник V рассматривается как инструмент внешней политики, а не здравоохранения? Ответ на эти вопросы очевиден. Каждая страна должна поставить себе вопрос: если Россия не имеет достаточно вакцин для вакцинации собственного населения, но готова продавать вакцину нам, какова цена этой щедрости? Дело в том, что это не финансовая, а политическая цена, — отметил Дмитрий Кулеба.

Также Кулеба предупредил страны, которые уже приобрели российскую вакцину, что они платят и финансовую цену, и политическую.

Министр добавил, что Россия до сих пор пытается дестабилизировать информационное пространство Украины относительно вакцины Спутник V.

— Я думаю, когда речь идет об Украине, они бы ее даже бесплатно предоставили. Это мое предположение. Потому что политическая победа, которую они в таком случае получили бы, была бы бесценной для них, — отметил Дмитрий Кулеба.

Правительственный кризис в Словакии из-за Спутника V

Премьер-министр без согласования с партнерами по правящей коалиции заключил договор с РФ о поставках Спутника V. Премьер договорился о поставках 2 млн доз вакцины вопреки воле правительства страны. К слову, Спутника V так и не зарегистрировали в ЕС, куда входит Словакия.

Это спровоцировало п равительственный кризис в Словакии, так как из-за этого 12 марта в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи. 23 марта в отставку ушел вице-премьер и министр экономики Рихард Сулик. Также свой пост покинул министр по вопросам труда.

Как Украина замешана в этом скандале

Премьер-министр Игорь Матович в интервью Radio Express в шутку сказал, что пообещал РФ за вакцину “Закарпатскую Украину”.

Несмотря на то, что политик сразу открестился от своих слов, мол, это шутка, а Россия ничего не просила, МИД Украины возмутили такие высказывания.

Источник: Tyžden