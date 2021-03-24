Повышение энергоэффективности общин, предприятий и частных домохозяйств — в приоритете государственной политики на 2021.

Украина имеет ряд международных обязательств по этому поводу, в частности по Соглашению об ассоциации с ЕС и новому Европейскому зеленому курсу.

Так, в комитетах парламента сейчас активно рассматривается законопроект по стимулированию рынка энергосервиса №4356, предусматривающий расширение механизма энергосервиса на объекты, которые имеют значительный потенциал энергосбережения.

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Городской депутат из Днепра Артем Хмельников убежден в успехе зеленых проектов. Он также помогает родному городу экономить на затратах энергии.

— Зеленые проекты — это еще и ключ к успеху территориальных общин, — отметил Хмельников.

Поэтому мы решили исследовать вместе с ним, как энергоэффективность помогает способности общин.

— Больше энергии в общинах потребляют именно бюджетные учреждения. Поэтому ОТГ могут высвободить дополнительные средства, если начнут с энергоэффективности. Утепление зданий, установка индивидуальных тепловых пунктов, энергосберегающих окон и т.д. — это возможность не только экономить, обеспечить работой жителей общины, — рассуждает Артем Хмельников.

В общем мировая практика показывает, что энергоэффективные мероприятия дают следующие результаты:

Оптимизация энергопотребления в зданиях;

снижение энергозатрат и наладка рационального энергопотребления;

сбережение на платежках до 50% расходов;

повышение уровня комфорта жизни жителей общины;

сокращение выбросов СО2.

По данным Госэнергоэффективности, в Украине около 100 тыс зданий бюджетных учреждений нуждаются в термомодернизации. Для того, чтобы найти средства для начала работ по термомодернизации, существует несколько путей.

Собственные средства — общины, имеющие на своих территориях бюджетообразующие предприятия и прибыль от них, могут вложить собственные деньги в средства энергосбережения.

Европейские займы — грантовые и кредитные проекты, направленные на повышение способности общин. Так, недавно Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключил договор с городом Днепр.

— На проект выделено из кредита ЕБРР €25 млн и бесповоротно грант €5,5 млн. Благодаря этому будут осуществлены мероприятия по энергоэффективности в зданиях 66 детских садов, 28 школ и 4 медицинских учреждений. Это стало возможным благодаря тому, что власти города эффективно реализовали первый этап проекта — провели комплексную термомодернизацию в 84 школах и детских садах, — рассказывает Артем Хмельников, который непосредственно участвовал в переговорах по привлечению кредитов ЕБРР и курирует реализацию этого проекта.

Частные инвестиции (ЭСКО) — когда инвестор реализует мероприятия по энергосбережению за собственные средства, которые возвращает уже с сэкономленных средств, а затем за счет этой же экономии получает прибыль в течение оговоренного в договоре периода времени.

Итак, энергоэффективность — это не только о деньгах или экономии, но и о самодостаточности каждой территориальной общины.

Справка

Артем Хмельников (20.01.1981, Днепр), выпускник Днепровского университета Олеся Гончара (2003 год, диплом с отличием), аспирант НАГУ (2006 год выпуска).

Депутат городского совета Днепра с 2015 года.

С 2019 года управляющий партнер адвокатской компании Хмельников и партнеры. Ведущий эксперт в области энергоэффективности и энергосберегающих мероприятий (ЭСКО) в Украине.

ЭСКО (Energy Service Company) — компания, обеспечивающая определенный уровень достижения экономии энергетических и топливных ресурсов в течение срока реализации энергосберегающих мероприятий.