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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Зеленский ввел в действие решение о реорганизации органов СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о ликвидации некоторых межведомственных комиссий, рабочих и консультативных органов.

володимир зеленський

Соответствующий указ №118/2021 глава государства подписал 24 марта. Выполнение указа будет контролировать Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно документу, на территории Украины ликвидируют ряд межведомственных комиссий СНБО:

  • Межведомственную комиссию по вопросам научно-технологической безопасности;
  • Межведомственную комиссию по изучению состояния реализации мероприятий по развитию инфраструктуры и хозяйственной деятельности на острове Змеином и континентальном шельфе;
  • Межведомственную комиссию по вопросам координации внедрения цифрового телерадиовещания;
  • Межведомственную комиссию по вопросам реформирования и развития сектора безопасности и обороны Украины.

Такое решение принято для оптимизации количества межведомственных комиссий, рабочих и консультативных органов СНБО. Документ вступает в силу 24 марта.

Деоккупация Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО относительно Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя указом, который подписал 24 марта.

Согласно документу, Кабмин должен разработать меры по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины. Документ также определяет приоритетные направления государства по защите прав и свобод человека.

Таким образом Украина инициирует международные переговоры для восстановления своей территории. В частности, переговорный процесс будет основываться на положениях Будапештского меморандума. Согласно ему Украине гарантировали безопасность в случае, если страна откажется от ядерного оружия.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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