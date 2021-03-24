Предприятие Мотор Сич (Запорожье), которое производит двигатели для самолетов и вертолетов, вернут в собственность государства. Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 11 марта.

Соответствующий документ №108/2021 обнародован на сайте главы государства 23 марта.

Согласно указу, контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Мотор Сич занимается разработкой и производством авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Речь идет как о гражданских, так и о военных проектах.

В январе 2021 года Украина на три года ввела санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич.

11 марта на заседании СНБО решили вернуть предприятие собственность украинского государства.

Чтобы провести национализацию Мотор Сичи Верховная Рада должна рассмотреть соответствующий законопроект. Его еще не подали в парламент, но это произойдет в ближайшее время.