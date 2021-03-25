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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека для совершенствования прав граждан.

Володимир Зеленський

Согласно подписанному президентом указу №119/2021, стратегию будут реализовывать за 27 основными направлениями.

Таким образом стремятся предотвратить жестокое обращение относительно людей, обеспечить право на справедливый суд и предотвращать дискриминации. Также этим документом обеспечивают равные возможности и права детей, женщин и мужчин, а также противодействуют домашнему насилию.

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В то же время эта стратегия обеспечивает права местных жителей ОРДЛО. Таким образом в стране хотят преодолеть негативные последствия конфликта на востоке Украины, вызванного действиями России.

Стратегия деоккупации ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО относительно Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя соответствующим указом. Документ определяет приоритеты Украины относительно защиты прав человека, а также направления, в частности, оборонной безопасности государства.

Согласно стратегии, Украина инициирует международные переговоры для восстановления территории государства. В частности, аргументы государства будут основываться на положениях Будапештского меморандума. Согласно им, Украине гарантировали безопасность после отказа от ядерного оружия.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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