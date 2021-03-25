В Украине 71% граждан считают, что коронавирус создали искусственно, а 19% — возник естественным путем.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

За 2020 год выросло количество тех, кто согласен с мнением, что коронавирус страшнее обычного гриппа (с 54% до 59%). В то же время за новостями о Covid-19 часто следят 59% украинцев, 23% — иногда читают новую информацию и только 11% — почти никогда не интересуются коронавирусом.

Также 31% граждан Украины придерживаются мнения о том, что вирус создали путем эксперимента, 27% — как биологическое оружие, 40% — для уменьшения населения на планете, 17% — для возникновения экономического кризиса.

Кроме того, по данным опроса, 16% человек считают, что коронавирус нужен был для заработка на продаже новых вакцин, а 12% — для контроля над человечеством.

Вакцинацию от коронавируса поддерживают 37% украинцев, одновременно почти такое же количество не хотят прививаться — 41%.

Опрос Социологической группы Рейтинг проводился 18-19 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, при участии 1 500 респондентов.

Также его проводили на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью составляет 0,95%.

Опрос Центра Разумкова

По опросу Центра Разумкова, который проводился с 5 по 9 марта, украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, а наименьшее — средствам массовой информации России.

Именно 70% всех опрошенных респондентов выражаю доверие к ВСУ, к волонтерским организациям — 65%, церкви — 64%, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 63%, Государственной пограничной службе — 60%, Национальной гвардии Украины — 56%, головам города (поселка , села), в котором проживает респондент — 56%, добровольческим батальонам — 55%, общественным организациям — 53%, советам города (поселка, села), в котором проживает респондент — 51%.