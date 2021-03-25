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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Красная зона карантина будет в большинстве областей на следующей неделе — KSE

На следующей неделе в Украине уже более 50% регионов могут оказаться в красной карантинной зоне, прогнозирует руководитель Центра экономики здравоохранения в Киевской школе экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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По его словам, в Николаевской и Черкасской областях превышены пороги для вхождения в красную зону, поэтому сегодня или завтра Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС примет соответствующее решение по этим регионам.

– На следующей неделе мы ожидаем решения правительства о том, будет ли превышение 50% регионов в красном уровне определяющим критерием для введения общенационального локдауна, – добавил он.

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По состоянию на 25 марта 10 областей и Киев находятся в красной карантинной зоне.

Худшие эпидемические показатели в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской, Одесской, Сумской областях и столице Украины.

В желтой зоне осталась только Херсонская область, остальные – в оранжевой.

Источник: KSE

Фото: Depositphotos

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