Почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса — опрос

Украинцы сомневаются в вакцине от коронавируса из-за появления новых штаммов, недоверия власти и страха побочных эффектов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Главными причинами, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса, опрошенные считают недоверие к вакцине, завезенной в Украину, и страх побочных эффектов (около половины).

Каждый пятый назвал причиной недоверие к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса. 13% назвали недоверие к вакцинации как таковой.

55% согласны, что вакцины придумали, чтобы защитить людей, но 38% полагают, что вакцины — это заработок на людях и способ их контроля.

В целом отношение украинцев к вакцинации довольно скептическое.

Опрос проходил 18-19 марта 2021 года методом телефонных интервью. Всего опросили 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность выборки не превышает 2,5%.

Отношение украинцев к коронавирусу

В Украине 71% граждан считает, что коронавирус создали искусственно, а 19% — что он возник естественным путем.

За 2020 год выросло количество тех, кто согласен с мнением, что коронавирус страшнее обычного гриппа (с 54% до 59%).

В то же время за новостями о Covid-19 часто следят 59% украинцев, 23% — иногда читают новую информацию и только 11% — почти никогда не интересуются коронавирусом.