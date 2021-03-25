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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы — причина

Администрация Чернобыльской АЭС решила с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы из-за введения жестокого локдауна в Киевской области, которая в настоящее время находится в красной зоне.

ЧАЕС

— Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24.03.2021 №376 О введении простоя на предприятии, — говорится в сообщении.

До 4 апреля на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта.

Будут привлекаться также работники, участие которых в производственном процессе ЧАЭС во время простоя будет крайне необходима.

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За время пандемии на атомной станции зафиксировано 344 случая заболевания Covid-19. Из них 318 уже выздоровели.

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 24 работника, один — в Славутичской городской больнице.

Жертвой вируса стал один сотрудник ЧАЭС.

Источник: ЧАЕС

Фото: ЧАЕС

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