Администрация Чернобыльской АЭС решила с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы из-за введения жестокого локдауна в Киевской области, которая в настоящее время находится в красной зоне.

— Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24.03.2021 №376 О введении простоя на предприятии, — говорится в сообщении.

До 4 апреля на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта.

Будут привлекаться также работники, участие которых в производственном процессе ЧАЭС во время простоя будет крайне необходима.

За время пандемии на атомной станции зафиксировано 344 случая заболевания Covid-19. Из них 318 уже выздоровели.

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 24 работника, один — в Славутичской городской больнице.

Жертвой вируса стал один сотрудник ЧАЭС.

Источник: ЧАЕС

Фото: ЧАЕС