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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Звонок должен быть подкреплен действиями — США о разговоре Зеленского и Байдена

В США объяснили, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между главой государства Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Джо Байден Володимир Зеленський

По словам заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, звонок должен быть подкреплен действиями, намекая на проведение реформ в стране.

— Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями… Это вопросы, который стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха… Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы, — отметил Джордж Кент.

При этом он ожидает, что такой разговор обязательно состоится в ближайшее время.

— Очевидно, доверие является двусторонним, и я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор, — добавил он.

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Отношения между Украиной и США

США оказывают поддержку Украине в борьбе с агрессией РФ и не признают аннексию Крыма.

Кроме того, они вводят санкции против российских компаний в связи со строительством газопровода Северный поток-2.

Подробнее о отношениях между Украиной и США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Голос Америки

Фото: Depositphotos

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