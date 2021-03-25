В США объяснили, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между главой государства Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По словам заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, звонок должен быть подкреплен действиями, намекая на проведение реформ в стране.
— Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями… Это вопросы, который стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха… Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы, — отметил Джордж Кент.
При этом он ожидает, что такой разговор обязательно состоится в ближайшее время.
— Очевидно, доверие является двусторонним, и я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор, — добавил он.
Отношения между Украиной и США
США оказывают поддержку Украине в борьбе с агрессией РФ и не признают аннексию Крыма.
Кроме того, они вводят санкции против российских компаний в связи со строительством газопровода Северный поток-2.
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