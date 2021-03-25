Харьков завершает первый этап вакцинации от коронавируса — Терехов

В Харькове более 3 тыс. горожан уже сделали прививки первой дозой вакцины от коронавируса. Поэтому первый этап вакцинации завершается.

Об этом сообщил и.о. городского председателя Харькова Игорь Терехов. По его словам, в начале всеукраинской вакцинации от Covid-19 город получил 6,8 тыс. доз препарата, рассчитанных на вакцинацию 3,4 тыс. человек.

— Меня радует сегодняшняя динамика вакцинации. Сначала люди не хотели делать эту процедуру. После этого мы провели разъяснительную работу, и сейчас видим, что они начали делать прививки и очень активно. На сегодня мы заканчиваем вакцинацию 3,4 тыс. человек. В ближайшее время получим новую партию. Город в полной боевой готовности, — подчеркнул он.

Вакцинация от Covid-19 в Харькове стартовала 25 февраля. Прежде всего прививки делали медицинским работникам, работающим с больными коронавирусом. Сейчас прививки могут сделать общественные деятели, сотрудники коммунальных предприятий и при наличии остатков дозы — все желающие.

В городе работают 34 пункта вакцинации и 17 бригад, прошедшие специальное обучение. Когда Украина перейдет к массовой вакцинации, количество этих пунктов увеличат.

С 18 марта в Харькове усилили карантин. Под запретом оказалась работа спортивных залов и проведение массовых мероприятий.

Ученикам общеобразовательных учреждений, кроме младших классов, а также студентам рекомендовали перейти на дистанционное обучение.