По состоянию на утро 25 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 267 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 156 603 человек.

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 35 человек, за весь период пандемии — 3 198. Преодолели болезнь уже 103 722 киевлянам, за сутки выздоровели 600 пациентов.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: