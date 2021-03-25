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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

1 267 случаев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 25 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 267 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 156 603 человек.

1 267 случаев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 35 человек, за весь период пандемии — 3 198. Преодолели болезнь уже 103 722 киевлянам, за сутки выздоровели 600 пациентов.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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