Вакцину против коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech дополнительно изучат после доставки в Украину.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
— Первая партия — 200 тысяч доз. После того, как их привезут, они должны пройти лабораторный контроль, — уточнил Максим Степанов.
По его словам, проверка должна пройти быстро, она займет до 10 дней.
Вакцина против коронавируса
Помимо вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной в Индии, которую уже получила Украина, страна также договорилась о поставках китайского вещества от компании Sinovac Biotech.
Ранее глава Минздрава анонсировал, что китайская вакцина должна прибыть в Украину до конца марта.
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