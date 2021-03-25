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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Китайская Covid-вакцина пройдет лабораторный контроль в Украине — Степанов

Вакцину против коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech дополнительно изучат после доставки в Украину.

Максим Степанов

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Первая партия — 200 тысяч доз. После того, как их привезут, они должны пройти лабораторный контроль, — уточнил Максим Степанов.

По его словам, проверка должна пройти быстро, она займет до 10 дней.

Вакцина против коронавируса

Помимо вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной в Индии, которую уже получила Украина, страна также договорилась о поставках китайского вещества от компании Sinovac Biotech.

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Ранее глава Минздрава анонсировал, что китайская вакцина должна прибыть в Украину до конца марта.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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