В Украине растет количество новых случаев и смертей из-за Covid-19, Индия приостановила экспорт вакцины Covishield, а в Австрии хотят запретить посещать магазины без теста на Covid-19. Главные новости о коронавирусе читайте на Фактах ICTV.

По состоянию на 25 марта в Украине зафиксировали 16 669 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных Covid-19, за последние сутки умерли 362 человека. Это самый высокий показатель летальности с начала пандемии.

Общее количество инфицированных сейчас составляет 1 401 228 человек. С начала эпидемии умерли 31 135 больных, выздоровели 1 283 020 украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов еще раз заверил, что военная в Одесской области умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Никакой связи с вакцинацией препаратом Covishield нет.

Из Китая в Украину 25 марта отправили первую партию вакцины от Covid-19 китайской компании Sinovac Biotech. По словам Максима Степанова, в первой партии будет 200 тыс. доз.

Вакцину Coronavac от Sinovac Biotech Украина зарегистрировала 10 марта. Сыворотка прошла все этапы клинических исследований, ее эффективность подтверждена официально.

Также глава Минздрава сообщил, что вакцину против коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech дополнительно изучат после доставки в Украину. А советник министра по вопросам биологической безопасности и эксперт ВОЗ Наталья Виноград отметила, что повторную прививку от Covid-19 можно делать другой, но однотипной вакциной.

Между тем вакцинация в Украине продолжается. По состоянию на 25 марта медики зафиксировали 587 случаев побочных эффектов после введения препарата. Речь идет прежде всего о головной боли, временном повышении температуры, усталости.

Но, по словам заместителя министра здравоохранения Игоря Иващенко, такие побочные эффекты только доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко выздоровел после Covid-19 и сегодня вернулся к работе. Течение болезни у него было легкое, без осложнений.

Коронавирус в мире

В Австрии на пасхальные праздники усилят локдаун. Гражданам запретят заходить в магазины без негативного теста на коронавирус.

Локдаун будет действовать с 1 по 6 апреля только в восточных регионах страны — в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде. А уже с 7 апреля на входе в магазины необходимо будет показывать отрицательный Covid-тест.

Между тем Индия остановила поставки вакцины против коронавируса от фармацевтической компании Covieshild за границу, чтобы удовлетворить собственные потребности в препарате.

В министерстве иностранных дел Индии уже отметили, что это лишь временный шаг. Предварительно ограничения продлятся до конца апреля.