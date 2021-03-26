Локдаун в Киеве: в транспорте разрешили перевозить больше пассажиров

В Киеве изменили правила перевозки пассажиров во время усиленного карантина. С 26 марта наземный транспорт сможет перевозить больше пассажиров, чем было разрешено ранее.

Согласно нововведениям, наземный транспорт в столице будет обеспечивать перевозки не только сидячих, но и стоячих пассажиров. Количество людей в салоне транспортного средства должно быть равно половине от общего количества мест.

Раньше можно было перевозить пассажиров с заполненностью 50% сидячих мест.

Такое решение приняла комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Подорожание проезда из-за локдауна

В Киеве вырастет стоимость проезда в маршрутках из-за введения локдауна. Подорожание коснется около 30-40% маршрутных такси.

Новые тарифы начнут действовать в субботу, 27 марта. На сколько подорожает проезд в Киеве, смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Киевпастранс