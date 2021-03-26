Локдаун в Киеве: в транспорте разрешили перевозить больше пассажиров

В Киеве изменили правила перевозки пассажиров во время усиленного карантина. С 26 марта наземный транспорт сможет перевозить больше пассажиров, чем было разрешено ранее.
Согласно нововведениям, наземный транспорт в столице будет обеспечивать перевозки не только сидячих, но и стоячих пассажиров. Количество людей в салоне транспортного средства должно быть равно половине от общего количества мест.
Раньше можно было перевозить пассажиров с заполненностью 50% сидячих мест.
Такое решение приняла комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Подорожание проезда из-за локдауна
В Киеве вырастет стоимость проезда в маршрутках из-за введения локдауна. Подорожание коснется около 30-40% маршрутных такси.
Новые тарифы начнут действовать в субботу, 27 марта. На сколько подорожает проезд в Киеве, смотрите на Фактах ICTV.
Источник: Киевпастранс