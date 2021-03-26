Во Львове школьница задержала грабителя. Неизвестный мужчина вырвал из рук 11-летней девочки мобильный телефон и толкнул ее. Она упала на землю, но после этого не растерялась.

Ребенок встал и начал бежать за вором. Неравнодушные прохожие помогли задержать мужчину, после чего его передали правоохранителям.

Полиция установила личность грабителя — им оказался 36-летний житель города. По факту преступления открыто уголовное производство по ч.2 ст.186.

Львовянин может получить наказание в виде заключения от четырех до шести лет.

Ограбление человека с инвалидностью в Виннице

В Виннице бывший заключенный вместе с 17-летней напарницей ограбили человека с инвалидностью. Воры завладели банковской картой мужчины и сняли с нее все деньги.

Им грозит до пяти лет лишения свободы.