Офис генпрокурора вручил подозрение депутату группы За майбутнє Виктору Мялику

Стало известно, кто из народных депутатов утром 25 марта получил сообщение о подозрении из-за уклонения от уплаты налогов.
Им оказался самовыдвиженец и член депутатской группы За майбутнє Виктор Мялик.
Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных структурах сообщило издание Интерфакс-Украина.
Аналогичное предположение Фактам ICTV высказал юрист, бывший начальник одного из отделов полиции Киевщины Денис Ярославский.
Представители За майбутнє пока не комментировали инцидент с объявлением подозрения коллеги.
Что известно о Викторе Мялике
Виктор Мялик родился в 1979 году в Ровенской области. После школы получил специальность строительного столяра и плотника.
Имеет высшее юридическое образование.
В 2014 году работал помощником народного депутата Олега Осуховского на общественных началах, также занимал должность финансового директора ООО МДС-Строй и руководителя МД Плюс.
Внимание СМИ привлекла декларация Виктора Мялика за 2019 год. В документе депутат указал 158 квартир общей площадью почти 10 тыс. кв м.
Позже он обьяснил, что большинство этих квартир он уже продал людям в рассрочку, а еще часть — сдает в аренду.