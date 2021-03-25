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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Переболел без осложнений: Ляшко вернулся к работе после Covid-19

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, который 15 марта получил положительный ПЦР-тест на Covid-19, выздоровел и сегодня вернулся к работе.

Віктор Ляшко

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

— Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений. Согласно стандарту оказания медицинской помощи при Covid-19, находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10-го дня с даты появления симптомов без лабораторного обследования, — написал Ляшко.

По его словам, в таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не требуется.

— Даже после получения первой дозы вакцины и в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, болезнь протекает легче, — отметил громкий санврач.

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Ляшко отметил, что его родные не заразились.

Пост Ляшка

Коронавирус у Ляшко

15 марта Виктор Ляшко получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Он заболел на 13-й день после введения первой дозы вакцины, то есть в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

Ляшко вакцинировался от Covid-19 препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) 2 марта в больнице Кагарлыка в Киевской области

Фото: Віктор Ляшко

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