При вторичной вакцинации от коронавируса разрешено использовать другой препарат, но обязательно однотипный.

Советник министра здравоохранения по вопросам биологической безопасности и эксперт ВОЗ Наталья Виноград заявила об этом в эфире одного из украинских телеканалов и добавила, что в Украине пока хватает второй дозы Covishield для всех, кто привился первой.

Виноград привела пример стран ЕС, где возникли проблемы из-за несоблюдения производителями условий контрактов.

— Решали проблемы по-разному. После вакцинации первой дозой одной вакциной, для второй дозы брали другую, но однотипную. Второй вариант — отсрочили введение второй дозы, — рассказывает эксперт ВОЗ.

Поставки вакцины в Украину

Поставка следующей партии вакцины CoviShield/AstraZeneca может задержаться на определенный срок, заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, причиной является информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в Украине.