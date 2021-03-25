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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Повторную прививку от коронавируса можно делать другой однотипной вакциной

При вторичной вакцинации от коронавируса разрешено использовать другой препарат, но обязательно однотипный.

Повторную прививку от коронавируса можно делать другой однотипной вакциной

Советник министра здравоохранения по вопросам биологической безопасности и эксперт ВОЗ Наталья Виноград заявила об этом в эфире одного из украинских телеканалов и добавила, что в Украине пока хватает второй дозы Covishield для всех, кто привился первой.

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Виноград привела пример стран ЕС, где возникли проблемы из-за несоблюдения производителями условий контрактов.

— Решали проблемы по-разному. После вакцинации первой дозой одной вакциной, для второй дозы брали другую, но однотипную. Второй вариант — отсрочили введение второй дозы, — рассказывает эксперт ВОЗ.

Поставки вакцины в Украину

Поставка следующей партии вакцины CoviShield/AstraZeneca может задержаться на определенный срок, заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, причиной является информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в Украине.

Фото: Getty Images

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