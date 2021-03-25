При вторичной вакцинации от коронавируса разрешено использовать другой препарат, но обязательно однотипный.
Советник министра здравоохранения по вопросам биологической безопасности и эксперт ВОЗ Наталья Виноград заявила об этом в эфире одного из украинских телеканалов и добавила, что в Украине пока хватает второй дозы Covishield для всех, кто привился первой.
Виноград привела пример стран ЕС, где возникли проблемы из-за несоблюдения производителями условий контрактов.
— Решали проблемы по-разному. После вакцинации первой дозой одной вакциной, для второй дозы брали другую, но однотипную. Второй вариант — отсрочили введение второй дозы, — рассказывает эксперт ВОЗ.
Поставки вакцины в Украину
Поставка следующей партии вакцины CoviShield/AstraZeneca может задержаться на определенный срок, заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.
По словам Радуцкого, причиной является информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в Украине.