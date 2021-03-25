Президент Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины с профессиональным праздником.

Глава государства записал видеообращение, в котором подчеркнул важность работы службы.

— Уверен, что благодаря своим принципам СБУ работает не для красивой статистики и не для славы, а ради славы Украины. Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО, — отметил он.

Зеленский добавил, что без работы СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным.

Зеленский также поблагодарил за сложную ежедневную работу и отметил, что именно СБУ закрывает широчайшее поле действий, реагируя на угрозы по всей территории Украины.

День СБУ

День СБУ ежегодно отмечается 25 марта. Этот праздник был установлен в 2001 году указом президента Украины.

Ежедневно Служба безопасности Украины защищает государственный суверенитет, конституционный строй, территориальную целостность, законные интересы государства, а также обеспечивает права и свободы человека и гражданина.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем СБУ в прозе и СМС, чтобы в этот день вы могли сказать слова благодарности нашим силовикам.