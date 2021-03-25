Причастность к аннексии Крыма: в офисе Украинского выбора прошли обыски

В деле относительно организации и проведения незаконного референдума на полуострове Крыма 25 марта прошли обыски в офисе общественного движения Украинский выбор-Право народа пророссийского депутата Виктора Медведчука, который до 2016 года назывался Украинский выбор.

По данным следователей ОГ, представители Украинского выбора способствовали аннексии Крыма, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти.

Более того, уже после установления РФ контроля над полуостровом они принимали активное участие в организации и проведении так называемого референдума 16 февраля 2014 года, в частности, были наблюдателями, а также обеспечивали охрану участков в составе незаконных вооруженных формирований.

Прокуратура АР Крым и Севастополя совместно с СБУ провели санкционированные обыски в центральном офисе общественного движения в Киеве и по месту жительства одного из ее участников в Днепре.

Правоохранители изъяли компьютерную технику. Досудебное расследование продолжается.

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В СБУ заявили, что расследуют участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации Украинский выбор Виктора Медведчука.

Решается вопрос о сообщении подозрения ее участникам по ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена).